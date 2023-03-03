الجمعة 03 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

أحمد بدير: بالتوفيق للدكتور أشرف زكى والجميع ناجح فى انتخابات الممثلين (فيديو)

أحمد بدير
أحمد بدير

حرص كل من الفنان أحمد بدير على الحضور لنقابة المهن التمثيلية؛ للإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التي تجرى اليوم الجمعة.

وقال أحمد بدير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الإقبال كبير جدًا على الانتخابات اليوم، وكل أعضاء الجمعية العمومية موجودون للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، وهذا يؤكد حب الأعضاء للنقابة.

وتابع الفنان أحمد بدير أن الحصور الكبير يؤكد رغبة أعضاء النقابة في تطوير نقابتهم، والحفاظ عليها، متمنيًا أن يحرص الأعضاء الجدد الذين سينضمون لمجلس النقابة، اليوم، على أن يحققوا كل مطالب الأعضاء، ويحرصوا على ازدهار المهنة بشكل أكبر.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجري في نادي النقابة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم، وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمي فودة وأحمد السيد أبوموسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمال وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء سويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية قد أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ6 أعضاء مجلس إدارة النقابة، حيث حصل وقتها منير مكرم على 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتاً، عزوز عادل 636 صوتاً، هشام عطوة 647 صوتاً، وائل عبدالله 628 صوتاً، أحمد سلامة 589 صوتاً.

وترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية، هم: الفنان أحمد السيد عبدالمطلب- أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودة- حلمي فودة، الفنان أشرف زكي «النقيب الحالي».

بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية: أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبة، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال، محمد عاشور، محمد صلاح آدم، صلاح طافش، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم من نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في نهاية اليوم.
 

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