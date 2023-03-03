الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أصله مصري.. «الكونتينر» يكشف أسرار صناعة الأتوبيسات وتصديرها للخارج (فيديو)

برنامج الكونتينر
برنامج "الكونتينر"

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، ويناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وهو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويقدم أحمد داود، من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

وفي إحدى حلقات البرنامج تحدث عن تصنيع الاتوبيسات المصرية وتصديرها للخارج خاصة لإنجلترا.

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن صناعة الأتوبيسات

 

 

 

الكونتينر صناعة الاتوبيسات عقدة الخواجة المتحدة أحمد داود

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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