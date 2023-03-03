انقلاب «توك توك» فى ترعة بالأقصر يتسبب فى مصرع مواطن

وقع حادث انقلاب مركبة توك توك فى ترعة الحلة، ما أسفر عن مصرع مواطن سائق التوكتوك غرقاً فى الترعة، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانقلاب مركبة توك توك فى ترعة الحلة، ما أسفر عن مصرع مواطن، غرقاً فى الترعة، وتم انتشال جثمانه من الترعة ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.