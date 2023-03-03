محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة علي الطريق الزراعي وأعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول.

كما تابع محافظ القليوبية الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية، والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

- تفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من أعمال اللبشة الحديدية وجارٍ صب الطبقة الخرسانية من الباكية الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبًا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه "الهجان" رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة وتذليل العقبات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير "التوكتوك" ومنع سير العربات الكارو على المحور تمامًا، وضبط أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كل جهدها لتطوير شبكة الطرق ويجب علينا جميعًا التكاتف من أجل الحفاظ عليها، ومنع أي تعديات عليها وإزالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.

- التوجيه بإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري



كما تفقد المحافظ محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين، كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.



كما وجه "الهجان" بالاهتمام بمداخل الأحياء والعمل على تجميلها وتنظيم ساحات الانتظار وعدم السماح بإقامتها إلا بشكل حضاري وقانوني والالتزام بالمساحات المقررة والتنسيق مع المرور لإقامة حملات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالرتش على الطرق العامة.