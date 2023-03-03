نوم المفرط أو غير الكافي يمكن أن يجعلك مريضًا.. اتبع هذه النصائح

اكتشف العلماء بالأدلة الجديدة أن النوم الجيد قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بالعدوى، حيث استعان العلماء في جامعة بيرغن بطلاب الطب العاملين في جراحات الأطباء لتوزيع استبيانات قصيرة على المرضى، يسألون عن نوعية النوم والالتهابات الحديثة، ووجدوا أن المرضى الذين أبلغوا عن النوم لفترات قصيرة جدًا أو أكثر من اللازم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن عدوى حديثة ، والمرضى الذين عانوا من مشاكل نوم مزمنة كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الحاجة إلى مضادات حيوية.

وفقًا لموقع “hindustantimes” توجد بالفعل أدلة على أن مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة بالعدوى في دراسة سابقة، حيث تعد اضطرابات النوم شائعة ويمكن علاجها، وإذا تم تأكيد الارتباط بالعدوى والآلية، فقد يجعل من الممكن تقليل استخدام المضادات الحيوية وحماية الناس من العدوى قبل حدوثها.

أعطت “Forthun” وزملاؤها استبيانًا لطلاب الطب وطلبوا منهم تسليمه إلى المرضى في غرف انتظار جراحات الممارسين العامين حيث يعمل الطلاب.

تم جمع 1،848 دراسة استقصائية في جميع أنحاء النرويج، طلبت الاستطلاعات من الأشخاص وصف جودة نومهم كم من الوقت ينامون عادةً، ومدى شعورهم بالنوم جيدًا، ومتى يفضلون النوم - وكذلك ما إذا كانوا قد أصيبوا بأي عدوى أو استخدموا أي مضادات حيوية في الأشهر الثلاثة الماضية، كما احتوى المسح على مقياس يحدد حالات اضطراب الأرق المزمن.

وجد العلماء أن المرضى الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 27٪ للإبلاغ عن الإصابة ، في حين أن المرضى الذين ينامون أكثر من تسع ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 44٪ للإبلاغ عن إصابة واحدة، النوم أقل من ست ساعات، أو الأرق المزمن، يزيد أيضًا من خطر احتياجك لمضاد حيوي للتغلب على العدوى.

كما إن ارتفاع مخاطر الإبلاغ عن الإصابة بالعدوى بين المرضى الذين أبلغوا عن فترات نوم قصيرة أو طويلة ليس بالأمر المفاجئ لأننا نعلم أن الإصابة بالعدوى يمكن أن تسبب قلة النوم والنعاس، لكن الخطر الأكبر للإصابة بالعدوى بين أولئك الذين يعانون من اضطراب الأرق المزمن يشير إلى أن اتجاه هذه العلاقة يسير أيضًا في الاتجاه الآخر، قلة النوم يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى".

ووفقًا للموقع: "على الرغم من وجود بعض الاحتمالية للتحيز بمعنى أن تذكر الأشخاص للنوم أو المشكلات الصحية الأخيرة ليس بالضرورة مثاليًا، ولم يتم جمع أي معلومات سريرية من الأطباء الذين شاهدوا المرضى لاحقًا، إلا أن تصميم الدراسة سمح بجمع البيانات من مجموعة دراسة كبيرة تواجه ظروفًا حقيقية.

كما أن الأرق شائع جدًا بين المرضى في الرعاية الأولية ولكن لم يتم التعرف عليه من قبل الممارسين العامين، هناك حاجة إلى زيادة الوعي بأهمية النوم، ليس فقط للرفاهية العامة، ولكن لصحة المرضى على حد سواء، المرضى والممارسون العامون".