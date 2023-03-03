الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غياب نيمار عن باريس سان جيرمان فى مباراة بايرن ميونخ بدورى أبطال أوروبا

نيمار
نيمار

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة، خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بـ ليل، في بطولة الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3، حيث خرج من أرض الملعب في الدقيقة 51 محمولًا على نقالة، وشهدت هذه المباراة تسجيل نيمار الهدف الثاني في مرمى ليل.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، غدًا السبت، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في المباراتين التاليتين (نانت وبايرن)، لن يكون لدينا نيمار متاحًا".

وأضاف: "مجموعتنا من اللاعبين أكثر سيطرة وكثافة، مع غياب نيمار، بدلًا من وجود لاعبي خط وسط، سنكون مع ثلاثة لاعبي خط وسط واثنين من المهاجمين، لا أخبركم أن غياب نيمار أمر تافه، لا.. إنه غياب ضار لنا".

وشارك النجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، في 29 مباراة رفقة باريس سان جيرمان في جميع البطولات هذا الموسم 2022/2023، سجل خلالها 18 هدفًا.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ، يوم 8 مارس المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليج"، موسم 2022/2023.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء «بارك دو برانس»، قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف سجله كينجسلي كومان.

كريستوف جالتييه باريس سان جيرمان نيمار بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا

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