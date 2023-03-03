«سكن لكل المصريين».. تفاصيل أكبر مشروع عمرانى بشمال الصعيد فى المنيا الجديدة

استعرض إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل مشروع «سكن لكل المصريين»، بمدينة المنيا الجديدة، وهو أكبر مشروع عمراني في شمال الصعيد، تحت عنوان "2040 وحدة سكنية تم افتتاحها أمس بحضور الرئيس السيسي".

وقال عزت خلال جولة المراسلين عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك تنوع واضح وملحوظ من حيث الشريحة المستهدفة في جميع الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة"، لافتًا إلى أن العدد الأكبر للوحدات يرجع إلى "سكن لكل المصريين".

واستعرضت كاميرا "إكسترا نيوز"، أشكال الأبنية الخارجية لمدينة المنيا الجديدة، والتي زينتها صور الرئيس السيسي والأعلام المصرية.

وتابع مراسل القناة، أن المساحات للوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين بالمنيا الجديدة تصل إلى 90 متر مربع، فيما اتسمت التشطيبات بالجودة العالية، وذلك على لسان منتفعي المشروع الذين أكدوا على جودة التشطيبات والتي لا تفرق شيئًا عن التشطيبات للوحدات الفاخرة في مشروع جنة ودار مصر.