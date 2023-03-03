البحرين: التعاون والتضامن العالمى ضروريان للتعافى الناجح من جائحة كورونا

أكدت وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد، أن التعاون والتضامن العالمي ضروريان للتعافي الناجح من جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" التي خلفت دروسًا عديدة لكل الدول، أبرزها أهمية العمل على تعزيز المعرفة والموارد والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن ذلك جاء في كلمة وزيرة الصحة البحرينية، خلال مشاركتها في أعمال اجتماع فريق اتصال حركة عدم الانحياز للاستجابة لجائحة "كوفيد-19" حول التعافي العالمي ما بعد الجائحة على مستوى القمة، والذي يعقد في العاصمة الأذرية باكو.

وقالت وزيرة الصحة البحرينية، إن عملية التعافي من الجائحة في البحرين شهدت الاستثمار في عدد من الاستراتيجيات لإعادة بناء وتعزيز القطاعات الرئيسية كجزء من خطة التعافي الاقتصادي متعددة القطاعات، منها تقديم عدد من المبادرات؛ لتخفيف العبء المالي على الأسر، وطرح حزم الدعم المالي لدعم الأعمال التجارية.

وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لتقييم تجارب الدول الأعضاء على مدار الثلاث سنوات الماضية والعمل معًا لمواجهة التحديات، والتي ما زالت تواجه بعض الدول بسبب جائحة الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19، ورسم مسار للتعافي العالمي، لافتة إلى أن اجتماع قادة دول حركة عدم الانحياز يعكس التأكيد على دورهم الجوهري في توسيع الوصول إلى الموارد اللازمة؛ لبناء المرونة داخل أنظمة الصحة العامة.

وتقدمت بخالص التعازي لأسر وذوي ضحايا الزلازل في جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية، مؤكدة أهمية دعم الشعوب والدول التي تتعرض لمثل هذه الكوارث الطبيعية.