الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعمير القاهرة الكبرى»: تشغيل محور الفريق كمال عامر خلال 10 أيام

تعمير القاهرة الكبرى
تعمير القاهرة الكبرى

قال المهندس محمد عبدالقادر الكيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، إنه من المقرر تشغيل محور الفريق كمال عامر بعد 10 أيام؛ تمهيدًا لافتتاحه، بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه، ويبلغ طوله 15 كيلومترًا، واستغرق تنفيذه نحو 3 سنوات.

وقال الكيلاني، اليوم الجمعة، إن محور الفريق كمال عامر (محور الزمر سابقًا)، سيكون محورًا أيقونيًا في القاهرة لا يقل أهمية عن محور جيهان السادات، وهو أول محور عرضي في نطاق القاهرة الكبرى يمر على المحاور الطولية بالعرض، فهو يربط بين الطريق الدائرى شمالًا (الوراق) وبين الطريق الدائرى جنوبا (المنيب)، حيث كانت تعاني محافظة الجيزة من مشكلة أساسية وهي ازدحام المرور على المعابر الرئيسية لديها نظرًا لوجود مانع صناعي حيوي وهو السكة الحديد، خط الصعيد ومترو الأنفاق اللذان يقسمان شرق وغرب المحافظة، إلى أن تم تنفيذ محور الفريق كمال عامر، ليساعد على تخفيف الضغط المرورى على معابر طرق الجيزة مثل نفق الهرم وناهيا وكوبرى فيصل وغيرها.

كما يهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلة على نحو قياسي للمتجه إلى القاهرة الجديدة ثم إلى العاصمة الإدارية قادمًا من الجيزة أو القاهرة، الأمر الذي يساعد على توفير استهلاك الوقود والعمل على راحة المواطن أثناء القيادة، ومن ثم تخفيف الزحام على شبكة الطرق في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، أن تنفيذ محور الفريق كمال عامر استغرق ٣ سنين، وذلك بسبب المعوقات التي واجهت عملية التنفيذ مثل شبكة البنية التحتية والمرافق أثناء العمل، وقد تم التعامل مع هذه المعوقات سواء من خلال تغيير أو إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية والمرافق من مياه وصرف صحي، وكذلك إحلال وتجديد شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي.

ونوه إلى أن مشروع محور الفريق كمال عامر سيأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام على الطرق والمحاور الرئيسية لاستيعاب الكثافة السكنية، حيث إن القاهرة الكبرى تقدر بما لا يقل عن 45% من الكثافة السكنية لمصر، مضيفًا أنه سيتم استغلال أسفل المحاور والكبارى عبر مناظر جمالية، وكذلك افتتاح عدد من المحال والخدمات لمساعدة المواطنين.

7 مليارات جنيه استهلاك الوقود الطريق الدائري الطرق والمحاور الكهرباء والغاز تخفيف الضغط المرورى كوبرى فيصل محور الفريق كمال عامر محور جيهان السادات

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