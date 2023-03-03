ضبط 14 قضية مخدرات و35 سلاحًا ناريًا فى قسمى أسيوط أول وثان

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة "أول وثان أسيوط"، أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري.

وضمت الأسلحة المضبوطة، "7بنادق آلية- 6 بنادق خرطوش- 18 فردا محليا- 4 طبنحات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتم ضبطها بحوزة 31 متهما لـ 14منهم معلومات جنائية".

وتم ضبط 14 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها "كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة" بحوزة 17متهما لـ 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 220 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.