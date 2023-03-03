الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14 قضية مخدرات و35 سلاحًا ناريًا فى قسمى أسيوط أول وثان

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

 وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة "أول وثان أسيوط"، أسفرت جهودها عن  ضبط 35 قطعة سلاح ناري. 

 وضمت الأسلحة المضبوطة، "7بنادق آلية- 6 بنادق خرطوش- 18 فردا محليا- 4 طبنحات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتم ضبطها بحوزة 31 متهما لـ 14منهم معلومات جنائية".

 وتم ضبط 14 قضية اتجار في  المواد المخدرة ضبط خلالها "كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة" بحوزة 17متهما لـ 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 220 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأقراص المخدرة المتنوعة بنادق خرطوش أمن أسيوط حملة أمنية حكم قضائي متنوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويًا فى قنا

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

وزير قطاع الأعمال: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين

«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة