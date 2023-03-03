الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين»..

وزير الخارجية يرحب بتطور العلاقات التجارية بين مصر والهند

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الهندي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، "سوبرامانيام جايشنكار" وزير خارجية الهند على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية "نيوديلهي".

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على تقديرهما تجاه تنامي العلاقات المصرية - الهندية بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

مصر تثق في رئاسة الهند لمجموعة العشرين

وقدم وزير الخارجية الشكر لقيام الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة خلال عام 2023، مشيرًا إلى ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية على الاقتصاد العالمي. 

وأكد شكري الاستعداد الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البنّاء، وبما يتيح التوصل لطرق مثلى للتعاطي مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية.

ورحب وزير الخارجية بالتطور المستمر للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة استثمار الفرص الحقيقية المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة، فضلًا عن التطلّع لنمو الاستثمارات الهندية في مصر في المدى القريب على ضوء ما نلمسه من اهتمام من الشركات الهندية ومن دعم حكومي لذلك.

إشادة الهند بالعلاقات مع مصر

من جانبه، أشاد وزير خارجية الهند بالعلاقات المصرية الهندية، مشيرًا إلى وجود توجيهات من رئيس الوزراء الهند باستمرار الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى الهند مؤخراً زخماً كبيرًا. 

وأشار إلى تطلع رئيس وزراء الهند إلى القيام بزيارة رسمية إلى مصر قريبًا.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمتي الغذاء وتغير المناخ.

الهند وزير الخارجية مصر العلاقات التجارية مجموعة العشرين

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وائل لطفي

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