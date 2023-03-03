الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس حزب "الإصلاح والنهضة": قرارات الرئيس السيسى تعكس مدى قربه من الشعب

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بزيادة الأجور والمعاشات، تعد مفاجأة سارة للمواطنين، مشيراً أن خطاب الرئيس للمصريين أمس كان خطابا تاريخيا، ويؤكد العلاقة المترابطة بين الرئيس والشعب، وأنه يشعر بمعاناتهم.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر المتفائلين بالوضع الاقتصادي لم يكن يتخيل هذه القرارات، مؤكداً أن الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية يعمل على بناء دولة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، "الرئيس السيسي يشدد على تقديم أحسن حاجة تليق بالشعب والدولة وما تستحقه من بناء جمهورية جديدة، متابعا: احنا أخذنا خطوات كبيرة ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والرئيس دائمًا متأكد وعنده ثقة في شعبه وجهد البلد وتطوير مصر لتقديم دولة عصرية حديثة".

- قرارات الرئيس السيسي

وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تعجيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي، ضمن حزمة قرارات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المنيا، لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة المنيا الجديدة في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات لتحسين دخول دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتباراً من أول إبريل 2023، تتمثل في.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

ـ رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

ـ زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور تحسين دخول العاملين الجهاز الإداري للدول

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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