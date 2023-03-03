الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالي: قوافل تنموية لجامعات شرق الدلتا بالتعاون مع «حياة كريمة»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الخدمي المُجتمعي للجامعات المصرية، والمُساهمة في حل المشكلات المُجتمعية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرة الأكاديمية الكبيرة التي تمتلكها الجامعات في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وأشار الوزير إلى مواصلة الجامعات المصرية تنظيم القوافل التنموية المختلفة في جميع المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن تقديم خدمات متميزة للمواطنين يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق المُبادرات المجتمعية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى رفيع، وأكد الوزير على ضرورة تضمين القوافل كجزء من خطة الأنشطة السنوية للجامعات، وتنظيمها بشكل دوري كالتزام مجتمعي من الجامعات.

وفي هذا الإطار نظمت جامعة دمياط قافلة شاملة بالتعاون مع جامعات شرق الدلتا ومسؤولي مُبادرة "حياة كريمة" بدمياط؛ لتقديم الخدمات الشاملة بالتحالف مع جامعات شرق الدلتا؛ (دمياط، وقناة السويس، وبورسعيد، والسويس، والعريش).

وأوضح د. السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أن القافلة شملت تقديم الخدمات الصحية، والزراعية، والبيطرية، وتم تنفيذ القافلة بمدينة "ميت أبي غالب" بمركز كفر سعد محافظة دمياط، وضمت في خدماتها؛ العيادات الطبية، وعيادات الأسنان، والوحدة الزراعية والإرشاد الزراعي، والوحدة البيطرية ومراكز التثقيف، ودار المناسبات.

شارك في القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات شرق الدلتا، ود. عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة، ود. حمزة قابيل عميد كلية الطب، ود. باسم الديك وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع.

وفي هذا السياق نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، على مدار يومين، في خدمة المواطنين بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

“حياة كريمة” افراد المجتمع البحث العلمي الأكاديمي البحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاكم بالبحيرة

«الزراعة في أسبوع».. حصر مساحات القمح وافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان

وزير الخارجية: عمل المناخ الدولى يواجه تحديات ترتبط بأزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية

انطلاق انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بصعود قطاع التكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)