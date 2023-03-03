«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد الرئيس السيسى الاستمرار فى التنمية والبناء

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في التنمية والبناء رغم الأزمات الدولية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

إنجازات الدولة في مجال البنية التحتية ساهمت في احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية

وتحت عنوان "السيسي يرفع دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016 وإنجازات الدولة في مجال البنية التحتية ساهمت في احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير غطاء آمن للحماية الاجتماعية ولا تزال تواجه الأزمة من خلال تطوير الصناعة وسد الفجوة الاستيرادية وإنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات.

تجاوزنا كل تحدٍ معًا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على «أننا تجاوزنا معًا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات، وقد تجاوزنا كل تحدٍ معًا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح، ولم تعق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب، مؤكدًا أن في كل أزمة منحة وبعد كل أزمة مكتسبات».

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات وهي التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

كذلك، تصدرت حزمة الإجراءات التاريخية من أجل التخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري حاليًا، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.