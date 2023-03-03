الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد الرئيس السيسى الاستمرار فى التنمية والبناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في التنمية والبناء رغم الأزمات الدولية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

إنجازات الدولة في مجال البنية التحتية ساهمت في احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية

وتحت عنوان "السيسي يرفع دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016 وإنجازات الدولة في مجال البنية التحتية ساهمت في احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير غطاء آمن للحماية الاجتماعية ولا تزال تواجه الأزمة من خلال تطوير الصناعة وسد الفجوة الاستيرادية وإنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات.

تجاوزنا كل تحدٍ معًا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على «أننا تجاوزنا معًا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات، وقد تجاوزنا كل تحدٍ معًا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح، ولم تعق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب، مؤكدًا أن في كل أزمة منحة وبعد كل أزمة مكتسبات».

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات وهي التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

كذلك، تصدرت حزمة الإجراءات التاريخية من أجل التخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري حاليًا، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

الآثار السلبية للأزمة افتتاح عدد من المشروعات الاصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصرى البنية التحتية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفجوة الاستيرادية الكادرات الخاصة المشروعات التنموية والخدمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مصطفى البلكى: عند تغيير العمل الأصلى للكاتب تصبح «الحياة ناقصة»

حصر وزارة الزراعة: 20 مليون رأس ماشية في مصر.. وتحدد أوصاف بدائل الأعلاف

«الري» تعلن ضوابط وإجراءات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة بالمحافظات

طن النترات بـ 9000 جنيه.. أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم

شعبة النقل الدولي: توفير الأراضي الصناعية المرفقة عنصر مهم لجذب المستثمرين لمصر

الصحفيون يبدأون التسجيل بـ«عمومية التجديد النصفى».. وميرى والبلشى أبرز الحضور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)