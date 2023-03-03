الفحص الدوري ضرورة.. أبرز أسباب سرطان عنق الرحم وأضراره وطرق الوقاية

يعد الفحص الروتيني لسرطان عنق الرحم باستخدام اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري واختبارات عنق الرحم طريقة مهمة للوقاية من سرطان عنق الرحم، يمكن أن تكشف هذه الاختبارات عن تغيرات غير طبيعية في الخلايا ومسببات التسرطن التي يمكن علاجها قبل أن تتحول إلى سرطان.

لذلك من المهم للأشخاص الذين يعانون من أي مشاكل عنق الرحم إجراء اختبارات فحص منتظمة تبدأ في أوائل العشرينات من العمر، وتسبب العدوى طويلة الأمد (المستمرة) بأنواع عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) جميع أنواع سرطان عنق الرحم تقريبًا .

وفقًا لموقع "hindustan times": فإن ما يقرب من نصف حالات العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري من نوع فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة (المسبب للسرطان)، يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة عدة أنواع أخرى من السرطان بالإضافة إلى سرطان عنق الرحم، HPV16 و HPV18 هي الأنواع عالية الخطورة التي تسبب معظم حالات سرطان عنق الرحم.

تختفي معظم حالات عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسها لأن جهاز المناعة يتحكم في العدوى، عندما تستمر عدوى فيروس الورم الحليمي البشري بدرجة عالية الخطورة لسنوات عديدة، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في خلايا عنق الرحم والتي إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تصبح سرطانية.

- عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

بعض عوامل الخطر تزيد من احتمالية إصابة الشخص المصاب بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة في عنق الرحم بعدوى مستمرة تؤدي إلى تغيرات شديدة في خلايا عنق الرحم يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم.

- ضعف الجهاز المناعي يمكن أن يقلل ذلك من قدرة الجسم على محاربة عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وأمراض أخرى، من المرجح أن تكون عدوى فيروس الورم الحليمي البشري مستمرة وتتطور إلى السرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من نقص المناعة، قد تكون مصابًا بضعف المناعة إذا كنت:

- وجود عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض آخر يضعف جهاز المناعة.

- تناول دواءً لتثبيط الاستجابة المناعية ، مثل منع رفض العضو بعد الزرع ، أو لعلاج أمراض المناعة الذاتية ، أو لعلاج السرطان.

- التدخين أو استنشاق الدخان السلبي: أولئك الذين يدخنون أو يستنشقون دخانًا سلبيًا لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان عنق الرحم. يزداد الخطر كلما زاد تدخين الشخص في اليوم وكلما طالت مدة تدخينه.

- طرق الوقاية من سرطان الرحم

يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم بدرجة كبيرة ويمكن علاجه بشدة إذا تم اكتشافه مبكرًا، يمكن الوقاية من جميع سرطانات عنق الرحم تقريبًا عن طريق التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري ، والفحص الروتيني لسرطان عنق الرحم ، ومتابعة العلاج المناسب عند الحاجة.

- التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري طريقة آمنة وفعالة للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم. جارداسيل 9 هو لقاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA) للإناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 45 عامًا في الولايات المتحدة. يعتبر Gardasil 9 فعالاً بنسبة 100٪ تقريبًا في الوقاية من السرطان الناجم عن جميع أنواع فيروس الورم الحليمي البشري السبعة المسببة للسرطان (16 ، 18 ، 31 ، 33 ، 45 ، 52 ، 58) التي يستهدفها.