الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توقيع ومناقشة رواية «3110» بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، حفل إطلاق ومناقشة رواية «3110»، والصادرة عن دار إبداع للنشر والتوزيع، للكاتب أحمد عثمان، ويناقش الرواية الكاتب عماد العادلي.

وأحمد عثمان، كاتب سينمائي وروائي، صدر له من قبل روايات: «الخائن، الوحي، قبل الأربعين»، وغيرها.

ومما جاء في رواية «3110»، نقرأ: «من صحراء مصر الغربية، كان ذلك الحاخام اليهودي يصارع إرهاق جسده، مرتديًا خاتمه المميز ذا النجمة الخماسية، هذا الخاتم الذي لا يرتديه إلا كبير جماعتهم، ظل يحاول إرخاء جفون عينه الماكرة، مستعينًا بهرمون الخوف الساري في شرايينه، وهو يستمع إلى دقات طبول الحرب عبر مذياع سيارته الرباعية، لتصل إلى مسامعه أصوات قذائف الألمان ممزوجة في خياله بصيحات القتلي تتعالي مضيئة فجر السماء القاحلة أمامه، قبل لحظات من بزوغ الشمس». 

 مواهب الأوبرا بين الليلة الكبيرة وأعمال الموسيقى العربية على المسرح الكبير

في سياق متصل، يقدم طلاب مركز تنمية المواهب بالأوبرا، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، الأوبريت الشهير الليلة الكبيرة إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها: «مصر التي في خاطري، بحتاجلك وتحتاجلي، آه يا لا لي، قولو لعين الشمس، وحياة عينيك، طاير يا هوا، جميل وأسمر، هي الحياة كدا ليه، كان يا مكان، بحلق لي وبص لي، عنابي، بيت العز، المليونيرات، يا شمندورة، يا شمس يا منورة، ناويين، شكرًا ما تكفيش، وفيها حاجة حلوة».

الحفل أداء عاصم محمد، بدوي سعيد، علي فرج، عبد الله كمال، عز الدين سامح، إسلام ياسر، ريم هاني، فاطمة محمود، ماري مجدي، ستيفن روماني، محمد مصطفى، محمد الزهري، مصطفى عبد الرحمن، محمد أيمن، أميرة عزت، تاليا محمد، فريدة إسلام، مريم طارق، أبو القاسم أحمد، بسمة ثابت، جاسمين طارق، لبنى محمد».

حفل توقيع ومناقشة رواية 3110 مكتبة مصر الجديدة العامة اوبريت الليلة الكبيرة حفل مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية

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