محفوظ لـ متسابق «الدوم»: «قليل من التدريب وكثير من الثقافة هتكون نجم فى الإعلام»

استطاع المتسابق أحمد عيد، ابن محافظة الشرقية، الحصول على إعجاب لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التقديم التليفزيوني، بعدما ناقش في المحتوى الذي قدمه دعم الدولة المصرية لفئة ذوي الهمم.

التقديم التليفزيوني

وعلق الإعلامي محمد سعيد محفوظ على أداء المتسابق أحمد عيد، قائلاً: "مبسوط أوي بيك وشايف إنك جاهز لديسك الأخبار، مع قليل من التدريب وكثير من الثقافة هتكون نجم في الإعلام".

بينما قالت الإعلامية ريهام السهلي: "ممتاز صوت ولغة وعندك قبول وقريب جداً هتكون مذيع أخبار".

وعبر أحمد عيد عن سعادته البالغة بتعليق لجنة تحكيم الدوم على أدائه اليوم، قائلاً: "سعيد بكلام اللجنة جداً، وسعيد لإني قدرت أناقش موضوع مهم في الخبر وهو إن ذوي الهمم الدولة بتدعمهم إضافة إلى إن دورهم في المجتمع مؤثر وفعال".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.