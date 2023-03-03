الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محفوظ لـ متسابق «الدوم»: «قليل من التدريب وكثير من الثقافة هتكون نجم فى الإعلام»

أحمد عيد
أحمد عيد

استطاع المتسابق أحمد عيد، ابن محافظة الشرقية، الحصول على إعجاب لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التقديم التليفزيوني، بعدما ناقش في المحتوى الذي قدمه دعم الدولة المصرية لفئة ذوي الهمم.

التقديم التليفزيوني 

وعلق الإعلامي محمد سعيد محفوظ على أداء المتسابق أحمد عيد، قائلاً: "مبسوط أوي بيك وشايف إنك جاهز لديسك الأخبار، مع قليل من التدريب وكثير من الثقافة هتكون نجم في الإعلام".

بينما قالت الإعلامية ريهام السهلي: "ممتاز صوت ولغة وعندك قبول وقريب جداً هتكون مذيع أخبار".

وعبر أحمد عيد عن سعادته البالغة بتعليق لجنة تحكيم الدوم على أدائه اليوم، قائلاً: "سعيد بكلام اللجنة جداً، وسعيد لإني قدرت أناقش موضوع مهم في الخبر وهو إن ذوي الهمم الدولة بتدعمهم إضافة إلى إن دورهم في المجتمع مؤثر وفعال".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

محمد سعيد محفوظ الدوم أحمد عيد التقديم التلفزيوني دي ام سي مواهب الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

صحفى لبنانى يكشف أسباب استمرار الفراغ الرئاسى

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على الاستجابة لعرض إجراء المحادثات بشأن الأسر المشتتة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بركات: أشكر الشركة المتحدة والشباب والرياضة على «كابيتانو مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل