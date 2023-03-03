بلومبرج: أسعار البنزين بمصر ستظل الأرخص فى العالم حتى بعد الزيادة الجديدة

علقت وكالة بلومبرج الأمريكية على قرار زيادة أسعار البنزين في جميع محطات الوقود في مصر، مشيرة إلى أن مصر ستظل أرخص دول العالم للسائقين لملء خزانات سياراتهم حتى بعد الزيادة الجديدة.

وقالت الوكالة، إن مصر رفعت أسعار البنزين بنحو 10%، حيث تسعى الحكومة إلى خفض الدعم وتخفيف أزمة الصرف الأجنبي التي أجبرتها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل.

وأضافت الوكالة، أنه حتى مع الزيادة المتوقعة على نطاق واسع، ستظل مصر واحدة من أرخص الأماكن في العالم للسائقين لملء خزاناتهم، مشيرة إلى أن سعر البنزين يبلغ 98 سنتًا للتر في المتوسط ​​في الولايات المتحدة، وحوالي 2 دولار في العديد من دول أوروبا الغربية، موضحة أن الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي تسبب في زيادة تكلفة واردات القمح والوقود.

وجاءت أسعار البنزين بمصر بنص البيان الصادر من خلال اللجنة: أنه يكون في ظل تذبذب سعر خام برنت وأسعار صرف الجنيه مقابل سعر الدولار، قامت لجنة التسعير التلقائي بالمنتجات البترولية المعنية بتقرير بمتابعة وتنفيذ جميع آليات تطبيق التسعير التلقائي لكافة المنتجات البترولية، وتكون بشكل ربع سنوي، باجتماعها التوصية بتعديل جميع الأسعار الحالية السائدة بالسوق المحلي، حيث قد تم تعديل سعر البيع لمنتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وذلك اعتبارًا في الساعة الثانية صباح من يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالتالي:

8.75 جنيه للتر البنزين (80)، وسعر 10.25 جنيه للتر البنزين (92 ) ومبلغ 11.50 جنيه للتر البنزين (95)، وسعر بيع طن المازوت وذلك لغير استخدامات الكهرباء والمخابز لكي يصبح بمبلغ 6000 جنيه للطن الواحد، وتثبيت أسعار بيع السولار عند مبلغ 7.25 جنيه للتر، وتثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء وكافة الصناعات الغذائية، وتم زيادة غاز التموين للسيارات لكي يصبح 4.50 جنيه/ متر.