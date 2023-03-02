بسبب ولاعة.. إخماد حريق بشقة سكنية في منتزة الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الملك حفني، بمنطقة المنتزة ثان شرق الإسكندرية، مساء الخميس، دون وقوع إصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بنشوب حريق بالعصافرة قبلي دون حدوث اصابات.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الي مكان الواقعة بالعقار الكائن بشارع الملك حفني وتم السيطرة على الحريق، الذي تبين بالمعاينة الأولية أن الحريق، اندلع علي اثر إلقاء ولاعة مما ادي لاشتعال بعض الأثاث.

قام الدفاع المدني علي الفور بالسيطرة علي الحريق، ولم يتسبب في أي خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.