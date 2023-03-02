الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب ولاعة.. إخماد حريق بشقة سكنية في منتزة الإسكندرية

اثار الحريق
اثار الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الملك حفني، بمنطقة المنتزة ثان شرق الإسكندرية، مساء الخميس، دون وقوع إصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بنشوب حريق بالعصافرة قبلي دون حدوث اصابات.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الي مكان الواقعة بالعقار الكائن بشارع الملك حفني وتم السيطرة على الحريق، الذي تبين بالمعاينة الأولية أن الحريق، اندلع علي اثر إلقاء ولاعة مما ادي لاشتعال بعض الأثاث.

قام الدفاع المدني علي الفور بالسيطرة علي الحريق، ولم يتسبب في أي خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

إسكندرية الحماية المدنية السيطرة علي حريق بشقة سكنية العصافرة قبلي أمن الأسكندرية دون وقوع إصابات سيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

صحفى لبنانى يكشف أسباب استمرار الفراغ الرئاسى

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على الاستجابة لعرض إجراء المحادثات بشأن الأسر المشتتة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بركات: أشكر الشركة المتحدة والشباب والرياضة على «كابيتانو مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل