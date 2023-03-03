خبير سياحى: قرارات الرئيس بزيادة الرواتب تسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين

قال الخبير السياحي ياسر سرور، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى من الرواتب قرارات هامة للغاية تسهم في حالة من الرضا الشعبي للمواطنين.

وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قرارات الرئيس تبعث رسالة واضحة للمواطنين بشأن مشاركة الدولة للمواطنين بالأعباء المالية.

وأشار إلى أن حرص الرئيس على توجيه الحكومة يؤكد شعوره بالمواطنين من محدودي الدخل الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وموجة التضخم، وبالتالي فإن قرار الرئيس في هذا الشأن ساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

وأكد الخبير السياحي، أن قرارات الرئيس جيدة للغاية وجاءت في توقيت مناسب وهام، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:



أولًا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.



ثانيًا:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.



ثالثًا:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.



رابعًا:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

خامسًا:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.