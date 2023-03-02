الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل ينجح ماكرون في استعادة النفوذ الفرنسى فى القارة السمراء؟.. خبير شئون إفريقية يجيب

ماكرون
ماكرون

قال رامي زغلي الخبير في الشئون الإفريقية، إن فرنسا أدركت مؤخراً بأن عهد التدخلات العسكرية المباشرة قد ولى في القارة الإفريقية وبالتالي هي تحاول أن تنتهج نهجًا ربما سبقت إليه الصين بمراحل كبيرة. 

وأضاف زغلي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج “ملف اليوم"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصين حرصت على استهداف علاقات الصداقة مع الشعوب والجهود التنموية، ولم تتداخل بشكل سياسي أو تحاول فرض الإرادة السياسية أو تغيير إرادة الشعوب أو توجيهها، وتعاملت بقدر من المرونة مع الأنظمة الحاكمة واستطاعت أن تقدم مشاريعاً تنموية وفي المقابل كانت القوات الفرنسية تتمركز في القارة الإفريقية بعدد جنود تجاوز 5200 جندي، قبل أن يتم تخفيض هذا العدد إلى 3000، وعدد غير قليل من المركبات العسكرية، أو بضع مقاتلات حربية.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي يعلن اليوم التوجه إلى القارة الإفريقية ويحاول إعادة توجيه الآلية العسكرية الفرنسية نحو التدريب ورفع الكفاءة وتزويد القوات المحلية بالعتاد والخبرات، أملاً في أن تقوم هذه القوات بدورها، وانسحاباً للقوات الفرنسية من المشهد بعد أن خرجت من بوركينا فاسو ومالي، ويحاول أن يسوق مشروعاً تنمويًا أملاً في استعادة ذلك، وبالتالي هو يحتاج أكثر من أربع سنوات، خاصة وأن فرنسا حظيت بالفرصة الذهبية طوال الوقت كأهم شريك استراتيجي للقارة الإفريقية عبر سنوات طويلة مضت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

الجمهور يترقب «الكتيبة 101»: تضحيات الجيش أعادت التنمية لسيناء

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

«رجال الأعمال»: 40 مليون مواطن يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

«العاملين بالبترول» تُشارك فى المرحلة الثالثة من مشروع العمل اللائق للمرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل