الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن «حياة كريمة».. الكشف بالمجان على 563 من أهالى دست الاشراف بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنظيم العديد من القوافل الطبية لعلاج المواطنين بمختلف التخصصات الطبية، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العيون وصرف نظارات طبية، وكشف على الأمراض المناعية والجلدية.

يأتى ذلك فيما نظمت جمعية السابقون الأولون، بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر، قافلة طبية بقرية دست الأشراف في محافظة البحيرة، تضمنت الكشف الطبي وصرف الأدوية للمرضى.

قافلة طبية 

وأجرت القافلة الطبية الكشف المجاني على 563 من أهالى القرية، وصرف العلاج لهم.

قافلة طبية 

 

وزارة الصحة والسكان نظارات طبية نائب محافظ البحيرة منظمات المجتمع المدني مشروعات البحث مجالات التعاون المشترك صرف العلاج مجانا

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