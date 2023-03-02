5 مدارس إعدادية تشارك في مشروع رواد 2030 ببورسعيد

شاركت اليوم 5 مدارس للمرحلة الإعدادية في حملة "ابدأ مستقبلك" المنبثقة من مشروع رواد 2030 التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأعدت إدارة التعليم الإعدادي المركزية اليوم تدريبا على الحملة للفئة المستهدفة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور منسقين من المدارس تمثل فئات تخصصات الصحافة والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والمجال الزراعي واللغة العربية.

" ابدأ مستقبلك" هى حملة لتنمية قدرات طلاب المرحلة على مهارات ريادة الأعمال وتستهدف معلمي المرحلة الإعدادية وقد شاركت 5 مدارس اليوم في الحملة وهي مدرسة النورس الأساسية المشتركة والاسلامية الإعدادية للبنات وبورسعيد الإعدادية للبنين والشهيد أحمد محمد فوزي الإعدادية للبنات ونبوية الجابري الإعدادية للبنات.