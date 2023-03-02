البرلمان العراقى يدعو الصين لتطوير البنية التحتية فى البلاد

وجه البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوته للشركات الصينية للمساهمة في تطوير البنية التحتية بالعراق، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن الشركات الصينية سيكون لها يد في تطوير البنية التحتية بالعراق.

وأضاف “المندلاوي” خلال لقائه وفداً من شركة SRPG الصينية بحضور النائب (هيثم الفهد) أن العراق موطن الفرص الاستثمارية، داعياً الشركات الصينية للمساهمة في تطوير البنى التحتية في البلاد ، عبر المنافسة حول الفرص الاستثمارية لا سيما في قطاعات الإسكان والطرق والجسور".

وبحسب البيان، فإن العراق بحاجة إلى الاستفادة من التجربة الصينية العملاقة في قطاع الطرق والجسور، والتي تعد من أكبر التجارب نجاحًا على المستوى العالمي، داعياً شركة SRPG إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق والتي تصنف على أنها الأكبر بين دول المنطقة".