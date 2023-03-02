الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى اليوم رسالة اطمئنان للمصريين

الدكتور محمد الكيلاني،
الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت بمثابة رسالة اطمئنان للشعب المصري بأن الدولة المصرية تشعر بمعاناة المواطن في تلك الأزمة الاقتصادية الحالية.

قرارات الرئيس 

وأكد الدكتور محمد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بكل شرائح المجتمع في هذا التوقيت، ودليل ذلك القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم والتي كانت جميعها عبارة عن منح مالية للمواطنين كي يستطيعوا التأقلم مع تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.

وأضاف في حديثه، أن هذه الزيادة سوف يكون لها تأثير مباشر على الدخل الخاص بالمواطن المصري الفترة المقبلة، وذلك لأنها تغطي الزيادة في التضخم المنعكس على السلع الاستهلاكية ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء العالم.

الأدني للأجور

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم الرعاية المالية للمواطنين الأكثر احتياجاً، معبراً: "أول مرة نشوف زيادة في الأدني للأجور لم نر من قبل زيادات سريعة في الحد الأدني للأجور مثلما يحدث الآن في فترات زمنية قليلة".

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