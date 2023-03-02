الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي: لم نتمكن من تحديد أصل كورونا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا لم تتمكن من تحديد أصل كورونا، لكن نظرية التسرب من المختبر حقيقية للغاية، حسبما أفادت قناة العربية نيوز. 

وأضاف بلينكن أن نظرية تسرب كورونا من المختبر غير نهائية وإن كانت معقولة للغاية، مؤكداً بقوله: أميركا لم تكتشف أي دليل على أن كورونا أصله برنامج تسليح بيولوجي لدولة ما. 

واعتبر تقرير بريطاني، أمس الأربعاء، أن تأكيدات مكتب التحقيقات الفيدرالية بانتشار فيروس كورونا، نتيجة تسرب في معمل أبحاث في مدينة ووهان الصينية ليس أمرًا حاسمًا.

واستند التقرير في ذلك رفض بعض العلماء الذين درسوا أصول جائحة Covid-19 تأييد الوكالات الأمريكية لنظرية التسرب في المختبر، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

انتوني بلنكن كورونا روسيا الصين أمريكا

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