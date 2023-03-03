قفزة جديدة لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-3-2023

سجل الذهب ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث وصل الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- إلى 1780 جنيه للشراء في سوق الصاغة، بعد أن كان يسجل في جلسة الأربعاء 1720 جنيه للجرام.

وتأتي قفزة الذهب في الوقت الذي سجل فيه الذهب العالمي تراجعا طفيفا بضغط من ارتفاع مؤشر الدولار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-3- 2023

أسعار الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,000 جنيه، للشراء 2,034جنيه .

الذهب عيار 22: بيع 1,833 جنيه، وللشراء 1,865 جنيه .

ارتفع الذهب عيار 21 مسجلا للبيع 1,750 جنيه، للشراء 1,780 جنيه .

بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,500 جنيه، للشراء 1,526 جنيه .

الذهب عيار 14: بيع 1,167 جنيه، للشراء 1,187 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 1,000 جنيه، للشراء 1,017 جنيه .

الأونصة: بيع 62,200 جنيه، للشراء 63,266 جنيه .

الجنيه الذهب: بيع 14,000 جنيه، للشراء 14,240 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,000,000 جنيه، للشراء 2,034,286 جنيه .

سعر الجنيه الدهب و السبائك

جنيه بى تى سي ذهب عيار 21 : 15455 جنيه .

جنية إسلامي من بي تي سي "ما شاء الله" : 15505 جنيه .

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 3875 جنيه .

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 7665 جنيه.

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 7730 جنيه.

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 11135 جنيه .

سبيكة بى تى سي 100جرام : 219885 جنيه .

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 11135 جنيه.

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 44140 جنيه .