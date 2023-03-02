الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

مثمنًا قرارات الرئيس.. حزب "المستقلين الجدد" يدعو المجلس القومى للأجور لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

هشام عنانى
هشام عنانى

ثمن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة اليوم، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة المنيا، بشأن إقرار زيادة في دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلي أنها جاءت في وقت مناسب للتخفيف عن المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مختلف السلع.

وقال الدكتور هشام عناني في تصريحات له اليوم، إنه على الحكومة الإسراع في تنفيذ تلك التوجيهات والقرارات على أرض الواقع.

وشدد الدكتور هشام عناني، على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للأجور والتنسيق مع القطاع الخاص لزيادة الرواتب ودخل العاملين، حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يضم النسبة الأكبر من العاملين.

ودعا رئيس حزب المستقلين الجدد، الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق يمثل أحد أسباب ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين.

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه؛ ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

أصحاب المعاش التحديات الاقتصادية التوجيهات والقرارات الجهاز الإداري للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للأجور

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