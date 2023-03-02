الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محاولات أخيرة لتجهيز كريستنسن للكلاسيكو وألونسو البديل المحتمل

أندرياس كريستنسن
أندرياس كريستنسن

كشفت تقارير صحفية تطورات إصابة أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة الإسباني، وموقفه من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، الليلة.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مدريد، الليلة في العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو، بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية، أمس، أن كريستنسن تعرض للإصابة في الكاحل أثناء مشاركته في مران الفريق، مشيرة إلى أنه غادر المران بعد 15 دقيقة فقط من بدايته مرجحة غيابه عن الكلاسيكو.

ويعاني برشلونة من الإصابات مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، إذ يفتقد خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري، ومن المقرر أن يعتمد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا على آنسو فاتي، الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن الفريق الطبي لبرشلونة مازال يحاول تجهيز كريستنسن للحاق بالمباراة، ولكن المؤشرات الحالية تؤكد غيابه عن المباراة.

فيما كشفت شبكة ريليفو أن ماركوس ألونسو، هو البديل المحتمل لكريستنسن في مباراة اليوم، بمركز قلب الدفاع بجوار جوليس كوندي.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس – بابلو جافي – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري

في خط الهجوم: أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون –  إستانيس بيدرولا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
من المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة بكأس ملك إسبانيا تليفزيونيًا عبر قناة SSC HD1 السعودية، وتطبيق شاهد VIP.

أندرياس كريستنسن برشلونة ريال مدريد ماركوس ألونسو مباراة ريال مدريد وبرشلونة

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