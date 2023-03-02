شرودر المقرب من بوتين باق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

أعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، أنّه والتزاماً منه بقرار أصدرته لجنة قضائية الخميس، لن يطرد من صفوفه المستشار السابق غيرهارد شرودر الذي يتعرض لانتقادات لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودفاعه عن شركات روسية.

ورفضت لجنة تحكيم في هانوفر طلب استئناف تقدمت به فروع محليّة عديدة للحزب (يسار وسط) لطرد شرودور الذي تولىّ المستشارية من 1998 إلى 2005.

وأيّدت اللجنة حكماً صدر في أغسطس، معتبرةً أنّ شرودر "ليس مذنبا بارتكاب مخالفة لقواعد الحزب لأنه لا يمكن إثبات أي مخالفة ضده".

وقالت قيادة الحزب في بيان مقتضب إنّها أخذت "علما" بالقرار الذي مع ذلك "لا يغير حقيقة أن غيرهارد شرودر معزول سياسيا في الحزب الاشتراكي الديموقراطي بسبب مواقفه من روسيا".

ورحّب شرودر البالغ من العمر 78 عاما بالقرار الذي وصفه لمجلة "شتيرن" بأنه "متين من الناحية القانونية وسليم سياسيا".

وتعرض شرودر لانتقادات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 لعدم أخذ مسافة من سيد الكرملين وأنشطته في مجموعات الطاقة الروسية.

وأقام شرودر صداقة مع الرئيس الروسي مطلع العام الفين، ووصف الأخير في عام 2004 بأنّه "ديموقراطي بامتياز".