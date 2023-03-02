الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استغاث بالجيران فقتله.. مدمن يمزق جسد والده بـ3 طعنات في العجوزة

ارشيفية
ارشيفية

مزق شاب جسد والده المسن حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال ونقل جثمانه إلى إحدى المستشفيات بمنطقة العجوزة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا بمقتل مسن في عقده السادس من العمر، على يد نجله الذي سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وكشفت تحريات المباحث أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعن والده بسلاح أبيض، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه. 

وبمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة وكشفت التحريات أن المتهم مدمن للمخدرات ويقيم برفقة والده، وكان يريد سرقة مبالغ مالية لشراء المخدرات، وعندما اكتشفه والده استغاث بالجيران، فاستل المتهم سلاح ابيض وسدد له 3 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد ثم اتصل هاتفيا بالإسعاف لإنقاذ والده وفر هاربا ونجحت قوة أمنية في ضبطه وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة. 

مدمن العجوزة المخدرات مقتل مسن قسم شرطة العجوزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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