الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رئيس «قوى عاملة النواب»: قرارات الدعم تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطن

عادل عبد الفضيل رئيس
عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال زيارته محافظة المنيا، تسهم في تقليل آثار موجات التضخم العالمية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المهمة تهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات.  

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس الفوري والعاجل بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

 وأوضح عبدالفضيل أن زيادة أجور العاملين بالدولة تشمل بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، ولحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وقال النائب عبدالفضيل، إن الزيادة تشمل أيضا أصحاب المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

وأشار إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.

النائب عادل عبد الفضيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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