الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق 2023

كلمة الرئيس عبدالفتاح
كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

منذ دقائق قليلة زفّ الرئيس السيسي خبر سارة للمواطنين، منذ دقائق قليلة، إذ قرر التعجيل بإعداد حزمة من أجل تحسين دخول العاملين واالموظفين في الجهاز الإداري للدولة وجميع أصحاب الكادرات الخاصة، وذلك اعتبارًا من أول شهر إبريل 2023، بحيث سيزداد بموجبها الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1000 جنيه شهريًا.

تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور وموعد التطبيق 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور وموعد التطبيق 2023.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح  السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس أثناء افتتاح العديد من المشروعات التنموية في محافظة المنيا، أن يكون الحد الادنى للأجور وأيضا زيادة المرتبات بدء من شهر أبريل 2023 سوف يكون كالتالي:

زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

  • زيادة الحد الأدنى للأجور تكون بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها ليكون بقيمة مبلغ 3500 جنيه شهريًا.
  • زيادة الحد الأدنى للأجور تكون بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها ليكون بقيمة مبلغ 5000 جنيه شهريًا.
  • زيادة الحد الأدنى للأجور تكون بالنسبة للأشخاص حاملي درجة الماجستير من كافة العاملين بالدولة ليكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.
  • زيادة الحد الأدنى للأجور تكون بالنسبة للأشخاص حاملي درجة الدكتوراه من كافة العاملين بالدولة ليكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي زيادة المعاشات المُنصرفة لكافة أصحابها والمستفيدين عنهم لكي تكون بنسبة 15% وذلك اعتباراً من أول شهر إبريل 2023، مع الرفع لحد الإعفاء الضريبي في الدخل السنوي من مبلغ 24 ألف جنيه لكي يكون بقيمة مبلغ 30 ألف جنيه سنوياً ويكون اعتباراً من أول إبريل 2023.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة لكافة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة حوالي ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول شهر أبريل ٢٠٢٣.​

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كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

  • شعب مصر العظيم .. إن مصر الوطن الأعظم الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا، هو منتهى الأمل، وغاية الحلم وأبناؤه الذين واجهوا التحديات منذ أن كُتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مُقدراته وصناعة حلمه.. وتجرد أبناؤه اليوم في حبه، سيُكتب بحروف الفخر، ليقرأه الأبناء والأحفاد في الغد.. ومن أجله سنعمل ونعمل ... مرددين بقوة وعزيمة.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.
تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور زيادة الحد الأدني للأجور موعد التطبيق 2023 للأجور الحد الأدني للأجور وموعد التطبيق السيسي

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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