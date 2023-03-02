وكيل تعليم الوادي الجديد يعتمد نتائج مسابقة مسرحة المناهج

اعتمد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الخميس، نتائج مسابقة مسرحة المناهج للعام الدراسى 2022/2023 والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام التربية المسرحية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ بدعم الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد أن نتائج المرحلة أسفرت عن تأهل المدارس التالية لتصفيات الجمهورية:

- مدرسة اللغات الرسمية بالداخلة "مسرحية محمد على باشا "

- مدرسة المروة الإعدادية بالخارجة "مينو دراما: التوحد، "استعراض فيها حاجة حلوة

- مدرسة أولاد عبد الله ببلاط " قصيدة منهجية: تواضع سيدنا عمر .

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة أن نتائج المرحلة الابتدائية جاءت كالتالى :

- مدرسة خالد بن الوليد بالداخلة "مسرحية شخصيات مصرية"

-المدرسة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة "مسرحية باللغة الإنجليزية: الرجل المحتال"

- مدرسة قسطل والعويني ببلاط "مينو دراما إخطار الزلزال" -مدرسة عدن بباريس "بانتوميم لا للتنمر"

-مدرسة درب الأربعين بباريس "مسرح العرائس فصول السنة "

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد عن سعادته للمشاركة القوية لطلابنا من مدارس التربيه الخاصة بإدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين والتأهل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية:

- مدرسة الأمل للصم بالداخلة مسرحية “فجر جديد”

- مدرسة الفكرية بالداخلة "مسرحية بلادنا بلا تلوث

- مدرسة التربية الفكرية بالخارجة "استعراض مصر بلدنا"

- مدرسه الأمل للصم بالخارجة "استعراض النخيل".