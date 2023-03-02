مشاورات سياسية بين مصر وكندا: ناقشت سد النهضة وتطورات النزاع الفلسطينى الإسرائيلى

عقدت مشاورات سياسية بين مصر وكندا، اليوم الخميس، بوزارة الخارجية، ترأس خلالها السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية للجانب المصري، ومن الجانب الكندي ساندرا ماكارديل مساعد نائب وزيرة الخارجية الكندية للشئون الأوروبية والشرق الأوسط، وشارك من الوفد الكندي السفير لوي دوما سفير كندا بمصر.

وتطرقت المشاورات إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تناول الجانبان التطورات على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية وسبل الارتقاء بمستوى العلاقات بما يعكس الشراكة القوية التي تجمع مصر وكندا على كل الأصعدة.

وتناولت المباحثات جهود البلدين في تطوير أوجه التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والتعليم وحقوق الإنسان والرياضة، فضلًا عن الشئون القنصلية والتعاون الثلاثي في إفريقيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، منها تطورات النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وسد النهضة، وليبيا وسوريا، والحرب الروسية – الأوكرانية، بالإضافة إلى تناول مسألة الأمن الغذائي وتغير المناخ والطاقة.