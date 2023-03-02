النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حادث كوبري الروبيكي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات الأولية في مصرع شخص وإصابة 5 آخرين من بينهم طفل يبلغ عامين فى حادث تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى ثم انقلابها أعلى الطريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى ثم انقلابها أعلى الطريق السويس الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.