المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لطالب في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي خميس سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصري البدراوي وأحمد محروس مبارك، وأمانة سر محمد عطية، بمعاقبة طالبان وعاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لإحداث عاهة مستديمة لطالب للخلاف علي أولوية المرور بالزاوية الحمراء.

وكان المستشار أسامة سيف الدين المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "محمود.و.ا"، "كريم.ه.ا"، "محمد.و.ا"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1175 لسنة 2022 جنايات قسم الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 1425 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة.

بدأت الواقعة يوم 2022/2/10، حال كون المتهمين الأول والثالث طفلين تجاوزا الخامسة عشر من العمر ولم يبلغا الثامنة عشر: أحدثوا عمداً إصابة المجني عليه " أحمد.ن" وانهالوا عليه بأسلحة بيضاء "كزالك" علي يده اليمني وراسه ورقبته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرت بحوالي 15% وتمثلت في إعاقة بجميع حركات مفصل الرسغ الأيمن على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز كلاً منهم أداة "كزلك" مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو الحرفية.

فيما أكد المجني عليه، بأنه علي إثر حدوث مشادة كلامية بينه ووالد المتهم الثاني على أولوية المرور ضربة الأول بسلاح أبيض "كزلك" علي يده اليمني وضربه الثاني علي رأسه وضربه الثالث على رقبته، فأحدثوا إصابته والتي تخلف عنها عاهة مستديمة باليد اليمني.