الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «اعرف سياحة بلدك» بمطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، مبادرة "اعرف سياحة بلدك" التوعوية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ومكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة مع تنظيم عدد من الندوات والترويج التوعية بالمدارس؛ لتعريفهم بالمعالم السياحية والمقومات السياحة والأثرية التي تدخر بها المحافظة، من خلال عرض الأفلام الوثائقية والكتيبات التعريفية السياحية.

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وأشار محمد أنور مدير عام السياحة، إلى أهمية وأهداف المبادرة في نشر الوعي السياحي، وربط النظرية المعرفية للمدرسة لواقع المجتمع ومتطلباته اللازمة للتنمية السياحية، وذلك من خلال أساليب علمية وبرامج توعية تستهدف النشئ وتنمية الوعي بالسلوكيات الراقية والحضارية، وطريقة التعامل مع السائحين وضيوف المحافظة، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء الوطني والاعتزاز بالمقومات السياحية ومظاهر الحضارة.

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وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية استمرار برامج التوعية لما لها من أهمية كبرى في التعريف بالمقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تمتلكها مطروح، وكذلك بناء مجتمع مثقف سياحيا وعلى دراية بأهمية القطاع السياحي لما يقدمه من فرص ومكاسب اقتصادية، لافتًا إلى أن الوعي السياحي يتحقق من خلال تضافر جهود جميع الجهات داخل المجتمع؛ لتحقيق الهدف المنشود واستهداف الأجيال القادمة مع خلق ثراء فكري وتنمية الوعى السياحى لدى المجتمع، وبما يواكب جهود التنمية السياحية في مطروح والارتقاء بها والحفاظ عليها.

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الإدارة العامة للسياحة الافلام الوثائقية الهيئــة العامــة لتنشــيط الســياحة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المعالم السياحية تنشيط السياحة محافظة مطروح

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