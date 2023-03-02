مدبولى: الدولة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه لتطوير قطاع الصحة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن نصيب المنيا في تكلفة العلاج على نفقة الدولة تضاعف بنسبة 250 بالمئة، مؤكدًا أن الدولة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه لتطوير قطاع الصحة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي محافظة المنيا بصعيد مصر، أن هناك 78 ألف حالة استفادت من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.