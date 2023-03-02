وزير الخارجية يلتقى نظيره السعودى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» (صور)

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على هامش ا جتماعات دول مجموعة العشرين بنيودلهي.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "الوزير سامح شكري يلتقي بشقيقه سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش إجتماعات دول مجموعة العشرين بنيودلهي".

وتشارك مصر في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في إطار الدعوة الموجهة لها بصفتها ضيف الرئاسة الهندية للمجموعة.