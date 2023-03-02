الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يلتقى نظيره السعودى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السعودي

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على هامش اجتماعات دول مجموعة العشرين بنيودلهي.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "الوزير سامح شكري يلتقي بشقيقه سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش إجتماعات دول مجموعة العشرين بنيودلهي".

وتشارك مصر في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في إطار الدعوة الموجهة لها بصفتها ضيف الرئاسة الهندية للمجموعة.

وزير الخارجية سامح شكري فيصل بن فرحان مجموعة العشرين نيودلهي

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