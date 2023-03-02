رئيس الوزراء: «فيه ناس مستكترة حجم الشغل فى البلد.. بيقولولنا هدوا شوية»

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن حجم العمل والجهد الذي قامت به الدولة المصرية بمحافظة المنيا ضخم للغاية.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا: «في ناس مستكترة حجم الشغل في البلد، وبتقولي هدوُا شوية السرعة وخففوا شوية العملية، لأن حجم العمل والجهد المبذول والإنفاق ممكن يكون كبير».

وتابع أنه جرى استطلاع لآراء المواطنين بشأن ما يتم تنفيذه من تنمية في المنيا، معلقًا: «دي منهجية بنتبعها ونعرضها بمنتهى الشفافية، وإحنا هنا تعمدنا إننا نستطلع آراء المواطنين في الأماكن التي لم تمتد لها التنمية، وعلى الأخص في القرى اللي المفروض تدخل في المرحلة الثانية والثالثة».

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.