إصابة 3 أشخاص فى حريق مخزن أنابيب بأوسيم

أصيب 3 أشخاص في حريق نشب داخل مخزن أنابيب بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مخزن أنابيب بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل دائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات داخل المخزن.

وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.