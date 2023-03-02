الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى على تطوير الصعيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير الصعيد.

وأشار أحمد حسن خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا إلى التطوير الكبير الذي يحدث في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الصعيد كان مهمشًا بصورة كبيرة خلال عقود سابقة، لكن في عهد القيادة السياسية الحالية يشهد طفرة غير مسبوقة من الإنجازات والتطور والتحديث.

ويزور الرئيس السيسي قرية المعصرة في محافظة المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

حياة كريمه صعيد مصر المنيا افتتاحات المنيا الكابتن أحمد حسن

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