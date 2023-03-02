ركن خاص للبلح المجفف بمعرض التمور.. وإقبال كبير عليه من الزوار

جذب ركن البلح المجفف رواد معرض القاهرة للتمور، وذلك لكونه الأكثر استخداماً خلال شهر رمضان الكريم.

ويضم المعرض ركن خاص من جميع أنواع البلح المجفف وتضم البلح الرطب، وبلح شامية وبلح مركابى، وابريمى، وبلح أبيض غزال، وبلح عينات وبلح البان وبلح وردة تراوح، وبلح برتموتة والبلح الأسوانى، سكوتى وبلح جنديلة، بلح القرن غزال الأغلى سعرا.

قال أحد تجار البلح المشارك في معرض القاهرة للتمور، إن سعر البلح البرتمودا بـ 45 جنيهًا للكيلو الواحد، ويعد بلح البرتمودا من أجود أنواع البلح في السوق والأعلى سعرًا.

وتابع أن سعر البلح السكوتي بـ 35 جنيهًا، وسعر البلح الأسواني بـ 35جنيهًا، أما سعر بلح الشبح ب 30جنيهًا.

شهد مهرجان التمور بالقاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليًا في حديقة الأورمان، وذلك في ثاني أيامه.

وأقبل عدد كبير من رواد مهرجان القاهرة للتمور على شراء البلح المجدول، ويتراوح سعره داخل معرض التمور من 180 إلى 250 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والتغليف.

وتضمنت فعاليات المعرض فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجه للتمور.

وتعمل وزارة الزراعة على تشجيع زراعة أصناف النخيل المطلوبة عالميًا لتصديرها بالجودة العالمية المطلوبة، مما يؤدى إلى زيادة صادرات مصر من هذا المحصول المهم وأيضًا التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لزراعة الأنسجة.

ويستمر مهرجان القاهرة للتمور بحديقة الأورمان في الجيزة حتى 7 مارس وتكون مواعيده من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً يوميًا برعاية وزارات: الزراعة والتضامن والتجارة والصناعة.