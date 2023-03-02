طلاب الأزهر يحضرون مناقشة رسالة دكتوراه بطب بني سويف

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفدًا من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف.

وقام رئيس الجامعة بالتحاور مع الطلاب والطالبات مشيدًا بمستواهم العلمي من خلال طرح الأسئلة على بعضهم، فقام طالب بالإجابة، فقبله رئيس الجامعة ومنحه مكافأة مالية وهدية تذكارية؛ تأكيدًا على قيمة العلم والقراءة في رقي المجتمعات والنهوض بها، وتم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

أعقب ذلك توجه الطلاب إلى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وكان في استقبالهم د.حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجيه منصور، مدير وحدة التعليم الطبي التكاملي، بمرافقة الأستاذ عادل بكر، مدير رعاية الطلاب بالجامعة وإيهاب سيد، مدير رعاية الطلاب بالكلية، وبدأت الزيارة بالترحيب بالطلاب، ثم حضور الطلاب مناقشة رسالة (دكتوراه) بالكلية، وتم تعريف الطلاب بالكلية، وأنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد، كما تم التعريف بالأقسام العلمية المختلفة بكلية الطب، والتعريف بقيادات كلية الطب أعلامها في مختلف التخصصات الطبية، وتم تفقد قاعات المحاضرات، ومشاهدة متحف التشريح المتميز الذي تتميز به كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعبر الطلاب والطالبات من المعاهد الأزهرية ببني سويف عن سعادتهم بهذه الزيارة المتميزة إلى قلعة العلم والعلماء جامعة الأزهر ولقاء رئيس الجامعة، إضافة إلى زيارة تفقدية إلى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

كما تفقد طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ببني سويف كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان في استقبالهم د.رمضان حسان عميد الكلية، الذي قام بشرح تعريفي تضمن تاريخ الكلية ونشاتها والقامات العلمية في مجالات العلوم العربية والشرعية التي أثرت الإنسانية بعلمها، موضحا أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد، وأيضا كانت سباقه في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وفي ختام الجولات حرص الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس.