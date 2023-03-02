الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تبحث مشروعات التمويل الأجنبي لتحسين الخدمة المقدمة للأهالي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا مع لجنة متابعة برامج التعاون الدولي لمشروعات التمويل  الأجنبي.

جاء ذلك بحضور هشام عبدالفتاح الدغار، مدير إدارة التعاون الدولي، حيث تم عرض تقدم الأعمال في مختلف برامج التمويل الخارجي لاتخاذ قرارات بشأن سبل دفع تقدم الأعمال بها، حيث تم عرض موقف تنفيذ مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2 تمويل بنك التنمية الألماني KFW والشركاء الأوروبيين، وتشمل برامج دعم فني ومشروعات إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمراكز (أبنوب - منفلوط - ديروط) وتنفيذ مشروعات صرف صحي لخدمة قرية العزبة البحرية بدرنكة مركز أسيوط وكذلك قريتي منشاة همام ومنشاة البداري مركز البداري وإحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي البركة 2 والمراغي بمدينة أسيوط.

وناقش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الوضع الحالي، لموقف تنفيذ برنامج(IWSSTA) دعم الحلول المتكاملة للمياه بكافة تطبيقاته على مستوى قطاعات الشركة، ومراجعة الوضع التنفيذي لمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرى درنكة، قريتي دير درنكة، ودرنكة الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وانعكاس زيارة وفد الوكالة الأمريكية الأخيرة لمواقع المشروع ووفد الشركة القابضة والشركات التابعة برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

كما أكد الشرقاوي أنه  تم عرض التنسيق مع رئاسة حي غرب والجهات التنفيذية المعنية لتنفيذ خط طرد البركة 2 الجديد لتحقيق كامل التناغم لشبكات المرافق والبنية التحتية الممتدة بالشوارع قبل عمليات الرصف.

أسيوط والوادي الجديد التمويل الخارجي الشركاء الأوروبيين الصرف الصحي بأسيوط المهندس على الشرقاوي بنك التنمية الألماني خدمات مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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