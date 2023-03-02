الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في حريق حظيرة مواشي بالشرقية

اشتعال نار
اشتعال نار

أصيب شخصين بحروق من الدرجة الثانية في حريق قش بحظيرة مواشي بمنزل بمنشأة أبوعمر، دائرة مركز الحسينية بالشرقية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتحويل المصابين إلى مستشفى الحسينية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بحظيرة مواشي بمنزل بمنشأة أبوعمر، دائرة مركز الحسينية، وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من "علي ج س" 18 سنة مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين، و"أيمن ا ع" 15 سنة مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

حريق حريق حظيرة مواشي الشرقية مركز الحسينية الحماية المدنية

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