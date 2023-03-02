الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 10 أطنان مخلفات في حملة لنظافة الشواطئ بمدينة سفاجا

حملة نظافة الشواطئ
حملة نظافة الشواطئ بسفاجا

نظمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة لنظافة الشواطئ بمنطقة كيلو 8 والتي نظمتها إدارة البيئية بالمدينة، بمشاركة عد من السائحين المقيمين في المنطقة.

وأكد اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، أنه بناء على رغبة عدد من السائحين تم تنظيم حملة لنظافة لشواطئ من المخلفات البلاستيكية، وتم جمع كميات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر وتعبئتها بأكياس ونقلها للموقع المخصص.

وأضاف رئيس المدينة، أن هذه الحملة تمثل أهمية قصوى في الحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع إدارة البيئة بالوحدة المحلية وتم رفع 10 أطنان من المخلفات وتم تسليمهم إلى شركة النظافة بالمدينة لنقلهم إلى الموقع المخصص لإلقاء المخلفات.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، آملا في بقاء شواطئ المدينة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضمان للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدي أفراد المجتمع.

حملة نظافة الشواطئ بسفاجا

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