الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1334 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط من ضبط ١٣٣٤ مخالفة تموينية خلال شهر فبراير، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والمغالاة فى الأسعار. 

قامت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى بعدة حملات بنطاق المحافظة وبالاشتراك مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق المراقبة الصحية والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الدمغة والموازين.

 أسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٣٣٤محضر تموينى متنوع منها ١٠ محاضر فى مجال مكافحة الغش والتدليس للعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، مع عدد ٢٧ محضر مخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى وخاصة لسلعة الأرز والسكر، مع عدد ٦ محاضر لبدالين تموينين لمخالفة قواعد صرف المقررات التموينية للمواطنين، فضلا على ٦٠٣ محضار عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، بالإضافة لعدد ١٨ محضر أوكازيون وهمى مع ١٤١ محضر ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز الشعير خلال الموسم المنقضى ويستحق عنها فروق أسعار تقدر ب ١٠ ملايين جنيه لصالح هيئة السلع التموينية.
 

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