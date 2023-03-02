الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس سيوة يستقبل الفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى الدولى للفنون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، الفنان سمير أحمد علي، رئيس الملتقى، ووفد ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون والذي يستمر حتى 7 مارس بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز.

ويضم وفد ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون مجموعة من الفنانيين التشكيليين وأساتذة الفنون الجميلة من جميع محافظات مصر. 

وخلال اللقاء ناقش رئيس مدينة سيوة مع وفد الفنانين التشكيليين مقترح تجسيم بعض الأماكن السياحية والأثرية ببوابة مدخل المدينة وعمل بعض الجداريات المتنقلة.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة واستعراض مقترحات مشاركة الفنانين وإسهاماتهم في خطة تجميل وتطوير واحة سيوة، وإقامة ملتقيات لتجميل المدينة بالأعمال الميدانية والتماثيل والجداريات الفنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه على أرض الواحة وخاصة مشروع التنسيق الحضاري ومشروع تطوير واحة سيوة.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الأماكن السياحية والأثرية التنسيق الحضاري رئيس مدينة سيوة مدينة سيوة تجميل وتطوير مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

وكيل «صحة مطروح» يلتقي اللجنة النقابية للعاملين بالشؤون الصحية

رئيس سيوة يستقبل الفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى الدولى للفنون

وزير الاتصالات يبحث سبل التعاون مع مسئولى شركات تكنولوجية عالمية

جولات على محطات الوقود فى البحيرة لمتابعة التسعيرة الجديدة

سويلم يستعرض خطة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية مع رئاسة مصر لـ«الأمكاو»

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)