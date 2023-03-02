رئيس سيوة يستقبل الفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى الدولى للفنون

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، الفنان سمير أحمد علي، رئيس الملتقى، ووفد ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون والذي يستمر حتى 7 مارس بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز.

ويضم وفد ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون مجموعة من الفنانيين التشكيليين وأساتذة الفنون الجميلة من جميع محافظات مصر.

وخلال اللقاء ناقش رئيس مدينة سيوة مع وفد الفنانين التشكيليين مقترح تجسيم بعض الأماكن السياحية والأثرية ببوابة مدخل المدينة وعمل بعض الجداريات المتنقلة.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة واستعراض مقترحات مشاركة الفنانين وإسهاماتهم في خطة تجميل وتطوير واحة سيوة، وإقامة ملتقيات لتجميل المدينة بالأعمال الميدانية والتماثيل والجداريات الفنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه على أرض الواحة وخاصة مشروع التنسيق الحضاري ومشروع تطوير واحة سيوة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث